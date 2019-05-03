«Бавария» отложила переговоры по трансферу форварда Вернера до конца сезона

Берлин, , 12:58 — REGNUM Футбольный мюнхенский клуб «Бавария» намеревается решить вопрос о возможности трансфера нападающего команды «Лейпциг» Тимо Вернера до конца текущего сезона, сообщает 3 мая Kicker.

По данным источника, будущее 23-летнего Вернера пока не понятно. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года, однако исполнительный директор «Лейпцига» ранее заявил о том, что сам игрок не намерен продлевать свое соглашение с клубом. Ввиду этого клуб может продать футболиста во время нынешнего летнего трансферного окна, для того чтобы он не ушел из команды бесплатно.

Также сообщалось, что Вернером интересуется такие клубы как «ПСЖ» и «Бавария».

Отметим, клуб «РБ Лейпциг» приобрела Тимо Вернера у команды «Штутгарт» в 2016 году за 14 млн евро. В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 34 мачта и отметился в них 18 голами и 9 результативными передачами.