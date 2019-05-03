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Абрамович не собирается продавать «Челси»

Спорт

Российский предприниматель не имел общения с потенциальными покупателями команды

Москва, 3 мая 2019, 12:35 — REGNUM  Российский бизнесмен Роман Абрамович, который является владельцем футбольного лондонского клуба «Челси», не собирается продавать команду, сообщает 3 мая Sky Sports.

Согласно данным источника, российский предприниматель не имел общения с потенциальными покупателями команды и не рассматривает возможность продажи «Челси» в настоящий момент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком в Британии, намеревается выкупить «Челси» у Абрамовича.

Отметим, ранее у российского бизнесмена возникли трудности при продлении британской визы и в результате был приостановлен проект нового стадиона «Челси». Делами футбольной команды в отсутствие Абрамовича занимается директор Марина Грановская.

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Футбол
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