Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

Казань, , 12:14 — REGNUM Форвард команды хоккейного казанского клуб КХЛ «Ак Барс» Александр Свитов, также являвшийся его капитаном, покинул команду, сообщает 3 мая официальный сайт «Ак Барса».

«Спасибо за всё, капитан!», — говорится в сообщении клуба.

Кроме того, в нем отмечается, что за время игры в клубе хоккеист стал для всех образцом самоотдачи, мужественности и бескомпромиссной воли к победам, а также проделал огромную работу в завоевании клубом кубка Гагарина в сезоне 2017/18.

Отметим, нападающий Александр Свитов пришел в «Ак Барс» в 2013 году и провел за клуб 333 матча за шесть лет, набрав в них 114 (51 шайба + 63 результативные передачи) очков. Также стал вместе с клубом обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2017/18.

Напомним, в нынешнем сезоне клуб «Ак Барс» смог занять пятое место в восточной конференции КХЛ, уступив в плей-офф омскому «Авангарду».