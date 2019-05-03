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ФФУ: УЕФА подтвердил правомерность выступления Мораеса за сборную Украины

Спорт

Ранее УЕФА завёл дело в отношении сборной Украины из-за неправильной натурализации игрока

Киев, 3 мая 2019, 11:42 — REGNUM  Правомерность выступлений за сборную Украины по футболу натурализованного игрока Жуниора Мораеса подтвердил контрольно-дисциплинарный орган УЕФА. Об этом сообщил глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее УЕФА завёл дело в отношении сборной Украины из-за того, что был нарушен регламент при натурализации бразильца Мораеса, который сыграл в матчах против сборных Португалии и Люксембурга.

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Согласно правилам, игрок может выступать за национальную команду той или иной страны, если он прожил на её территории пять лет без перерыва. Мораес прожил на Украине четыре года и восемь месяцев до своего отъезда в Китай в 2017 году.

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