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«МЮ» готов субсидировать ползарплаты Санчеса, чтобы избавиться от него

Спорт

Главный тренер «МЮ» остался недовольным результатами 30-летнего форварда в нынешнем чемпионате

Лондон, 3 мая 2019, 12:09 — REGNUM  Руководство футбольного лондонского клуба «Манчестер Юнайтед» готово субсидировать другому клубу половину зарплаты чилийского форварда Алексиса Санчеса, только ради того, чтобы избавиться от него. Об этом 3 мая сообщает Daily Mail.

Согласно данным издания, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер остался недовольным результатами 30-летнего форварда в нынешнем чемпионате и намеревается продать его по окончании сезона.

При этом высокая зарплата чилийца может стать серьезным препятствием как к продаже Санчеса, так и к покупке новых игроков. Она составляет 500 тысяч фунтов в неделю и потому в год команда выплачивает футболисту 26 млн фунтов.

Поэтому клуб намерен предложить другой команде половину этой суммы, при том что вторую половину станет выплачивать Санчесу новый клуб.

Отметим, в текущем сезоне футболист, перешедший в «МЮ» зимой 2018 года за 30 млн фунтов из лондонского «Арсенала», сыграл в 19 мачтах и отметился в них одним голом и четырьмя результативными передачами.

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Футбол
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