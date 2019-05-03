«МЮ» готов субсидировать ползарплаты Санчеса, чтобы избавиться от него

Лондон, , 12:09 — REGNUM Руководство футбольного лондонского клуба «Манчестер Юнайтед» готово субсидировать другому клубу половину зарплаты чилийского форварда Алексиса Санчеса, только ради того, чтобы избавиться от него. Об этом 3 мая сообщает Daily Mail.

Согласно данным издания, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер остался недовольным результатами 30-летнего форварда в нынешнем чемпионате и намеревается продать его по окончании сезона.

При этом высокая зарплата чилийца может стать серьезным препятствием как к продаже Санчеса, так и к покупке новых игроков. Она составляет 500 тысяч фунтов в неделю и потому в год команда выплачивает футболисту 26 млн фунтов.

Поэтому клуб намерен предложить другой команде половину этой суммы, при том что вторую половину станет выплачивать Санчесу новый клуб.

Отметим, в текущем сезоне футболист, перешедший в «МЮ» зимой 2018 года за 30 млн фунтов из лондонского «Арсенала», сыграл в 19 мачтах и отметился в них одним голом и четырьмя результативными передачами.