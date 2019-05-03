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Полузащитник Эль-Кабир признан лучшим игроком «Урала» в апреле

Спорт

Эль-Кабир существенно опередил всех конкурентов

Екатеринбург, 3 мая 2019, 11:11 — REGNUM  Болельщики екатеринбургского «Урала» назвали полузащитника Отмана Эль-Кабира лучшим игроком команды в апреле. Об этом 3 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что в голосовании болельщиков Эль-Кабир существенно опередил всех конкурентов. Вторым стал Андрей Егорычев, а третье место занял Эрик Бикфалви.

Четвёртое и пятое места в голосовании заняли Ярослав Годзюр и Михаил Меркулов.

Напомним, в апреле Эль-Кабир сыграл все шесть матчей «Урала», пять из которых в Премьер-Лиге и один — в Кубке России. На его счету победный гол в матче против «Крыльев Советов», а также голевые передачи в играх с «Рубином» и «Енисеем».

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