Вечный спор футбольных романтиков и прагматиков. Чем он завершится?

Алексей Матвеев, , 12:22 — REGNUM

Признаться, смешанные чувства одолевают. Да, футбольное пиршество, можно сказать, во всей красе, было чем насладиться. Все-таки, «Барселона» не настолько хороша, чтобы победить столь крупно. Более того, ливерпульцы по игре объективно не заслуживали разгрома.

Они предъявили свои, казалось, веские козыри, которые, однако, оказались биты. Ощущение, — что самими игроками с Туманного Альбиона. Как можно не реализовать очевидные голевые возможности? При наличии высочайшего уровня мастерства, разыгрывая классные, изящные комбинации.

Оговорюсь: любимцы, наверное, всего футбольного сообщества, барселонцы, минимум не уступают, если не превосходят в уровне мастерства нынешних соперников по полуфиналу. Если оценивать картинку произошедшего в целом, «Ливерпуль» действовал интереснее, острее, моментов создал больше.

Но вот парадокс: гости могли проиграть даже крупнее, чем 0:3. Последняя в поединке атака «Барселоны» была неотвратимо голевой, просто чудо, что мяч в четвертый раз не побывал в сетке ворот гостевой команды.

Если вдуматься, ничего сверхъестественного не случилось. В том-то и дело, что уровень мастеров настолько хорош, что достаточно одного, максимум двух касаний мяча, подчас единственной, изумительно проведенной комбинации, и — доставай «кругляш» из сетки ворот.

Особенно показателен пример с первым, забитым хозяевами арены, мячом. Точнейший пас на ход уругвайскому форварду Суаресу, и тот, будто шпагой, ткнул «снаряд» мимо вратаря. Кипер гостей опоздал-то всего на полсекунды, чтобы помешать нападающему… 1:0 — повели каталонцы.

По ходу второго тайма, скорее, ливерпульцы должны сравнивать счет, нежели барселонцы развить успех. Выручил хозяев замечательный немецкий голкипер Тер Штеген, оба раза отбивший труднейшие мячи на угловые. А комбинации гостевой команды просто на загляденье, после которых и наносились почти разящие удары.

«Барселона», на мой взгляд, в игровом плане смотрелась скромнее. Но накопившееся в матче внутреннее напряжение должно было, рано или поздно, каким-то образом прорваться. На кого еще сетовать гостям, кроме как на самих себя, если их сильнейший нападающий, египтянин Салах умудрился с нескольких метров не попасть в пустые ворота?!

А до того потрясающий аргентинец Месси как раз не пощадил соперников. Можно долго дискутировать, повезло ли со вторым забитым мячом, отскочившим на ногу Месси после удара в перекладину ворот его партнера Суареса. Нет смысла копья ломать. Разговоры для дилетантов. Счет, как говорят, на табло. Третий мяч, блестяще забитый тем же Месси со штрафного, разве вызывает сомнения? Нет, конечно. Только от души восхищает.

Если за команду романтиков взять в данном случае «Ливерпуль», то пока она терпит крах в противостоянии с прагматиками из «Барсы». Хотя рискую навлечь на себя град уничижительных реплик: мол, как посмел отнести выдающихся игроков современности к данной категории.

Да потому что сине-гранатовые на сей раз предстали в необычном для себя обличье. Обороняющейся почти весь матч команды на своей же арене! Зрелище, как говорят, не для слабонервных. Все равно изумительные контратаки доставили футбольным гурманам несказанное удовольствие. Две из них результативно завершились.

Не хочу «хоронить» ливерпульцев, к тому же искреннее им симпатизирую. Но чувства — чувствами, а ситуация для них перед ответным матчем почти безысходная. 95 процентов ставлю на общий успех «Барселоны». Отыграть три мяча, да еще превзойти сей результат (забить желательно четыре-пять «сухарей») представляется невозможным. Хотя итальянская «Рома» смогла в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов огорчить «Барсу» именно тем самым результатом — 3:0…

30 апреля на новенькой арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне романтики «Аякса» смогли-таки превзойти оппонентов из местного клуба одноименного названия. 1:0 — победили «летучие голландцы». Единственный мяч, решивший судьбу важного поединка, на счету Ван Де Бека. Ему, к слову, не привыкать к маленьким «спортивным подвигам». На стадии четвертьфинала этот форвард огорчил именитый «Ювентус» и его многочисленных поклонников.

Не спешил бы однозначно продвигать «Аякс» в финал по итогам двух встреч. И вот почему. Голландцы отменно выступают в гостях против колоритных, авторитетных, очень уважаемых клубов. Уже повержены мадридский «Реал», туринский «Ювентус», сейчас лондонский «Тоттенхэм».

Как ни странно, дома на потрясающе красивой, комфортной «Амстердам Арене» романтики выглядят куда скромнее. Проиграли, например, тому же «Реалу», лишь ничьей добились против «Ювентуса». Им в данном, конкретном случае хотя бы не уступить, сгонять ничейку. И тогда финал осязаем.

Но «Тоттенхэм» очень-очень приличный по своим игроцким возможностям клуб. Никто никакой гарантии успеха «Аяксу» в ответном матче не даст. Безусловно, усилит состав лондонцев их талантливый форвард, кореец Сон, пропускавший первую встречу по причине дисквалификации. И опыта выступлений на столь высоком уровне у молодежи «Аякса» не так много. Впрочем, по этой части британцы вряд ли их превосходят.

А сам уровень футбола, показанный «Аяксом» в Лондоне, поистине высок. Да, с очевидным налетом романтики. Что особенно подкупает в их действиях. Хороши-хороши, ребята. Но толика романтики заметно убавилась по ходу второго тайма. Наверное, невозможно все 90 минут безудержно атаковать, так не играют в современном футболе. И сумасшедший по своим объемам прессинг включался амстердамцами избирательно: варьировался в зависимости от игровой аритмии.

Как вам финал, например, «Аякс» — «Барселона»? Мне он представляется наиболее интригующим, воистину жгучим, может, в чем-то неожиданным по своей драматургии, развязке. Посмотрим, что принесут нам ответные полуфинальные встречи. Тогда и оценим.

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