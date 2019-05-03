СМИ: Жоазинью может уйти из «Динамо» в «Фенербахче»

Москва, , 11:09 — REGNUM Бразильский полузащитник московской футбольной команды «Динамо» Жоазинью может продолжить свою игровую карьеру в чемпионате Турции по футболу, сообщает 3 мая Hurriyet.

По данным источника, агент Леонардо Корначини, представляющий интересы Жоазинью, уже дважды посетил Стамбул, где проводил соответствующие переговоры.

Текущий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до окончания текущего сезона и по его завершении он может уйти из «Динамо» в статусе свободного агента. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 3 млн евро.

Отметим, Жоазинью играл в составе команды «Краснодар» с 2011 по 2018 год, а затем перешел в московское «Динамо». В нынешнем сезоне он сыграл за клуб в 26 матчах и отметился в них 3 голами и 7 результативными передачами.