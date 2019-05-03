СМИ: Защитник «Фулхэма» Сессеньон может перейти в «Тоттенхэм»

Лондон, , 11:09 — REGNUM Защитник футбольного клуба Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Фулхэм» Райан Сессеньон может летом сменить свой текущий клуб на команду «Тоттенхэм», сообщает 3 мая Daily Mail.

Согласно данным источника, сам футболист выразил желание перейти в «Тотенхэм» и отметил, что он был бы рад иметь возможность поработать с главным наставником команды Маруисио Почеттино. Последний славится своим умением находить общий язык с молодыми футболистами.

При этом команда «Тотенхэм» также давно следит за Сессеньоном и был бы рад заполучить его по окончании сезона, однако этому может воспрепятствовать высокая сумма трансфера за игрок, так как «Фулхэм» намерен выручить за защитника не менее 40 млн евро.

Отметим, Сессеньон сыграл в текущем сезоне АПЛ за «Фулхэм» в 33 матчах и отметился в них 2 мячами и 6 голевыми передачами.