Пятница, 3 Мая 2019 года
10:47:40 МСК

Канадская фигуристка Осмонд объявила о завершении карьеры

Спорт

Осмонд является чемпионкой мира, а также олимпийской чемпионкой командных соревнованиях

Оттава, 3 мая 2019, 10:40 — REGNUM  Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Думаю, нужно объявить об этом официально. Я больше не собираюсь участвовать в соревнованиях», — написала Осмонд.

В августе 2018 года Осмонд объявила, что пропустит сезон 2018/19, после чего она собиралась продолжить выступления. Однако планы 23-летней фигуристки изменились, и она решила завершить карьеру.

Осмонд является чемпионкой мира 2018 года, олимпийской чемпионкой 2018 года в командных соревнованиях. Также она выиграла бронзовую медаль в личном первенстве Олимпиады-2018.

Читайте также: Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить