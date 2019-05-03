Канадская фигуристка Осмонд объявила о завершении карьеры

Оттава, , 10:40 — REGNUM Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Думаю, нужно объявить об этом официально. Я больше не собираюсь участвовать в соревнованиях», — написала Осмонд.

В августе 2018 года Осмонд объявила, что пропустит сезон 2018/19, после чего она собиралась продолжить выступления. Однако планы 23-летней фигуристки изменились, и она решила завершить карьеру.

Осмонд является чемпионкой мира 2018 года, олимпийской чемпионкой 2018 года в командных соревнованиях. Также она выиграла бронзовую медаль в личном первенстве Олимпиады-2018.

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