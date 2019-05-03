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Бывший защитник «Зенита» Йованович дисквалифицирован за оскорбление судьи

Спорт

Инцидент произошел в матче 34-го тур чемпионата Франции по футболу

Бордо, Франция, 3 мая 2019, 10:54 — REGNUM  Сербский защитник футбольного клуба «Бордо» Вукашин Йованович получил дисквалификацию сроком на два матча за оскорбление бокового арбитра в матче с «Лионом» в Лиге 1 чемпионата Франции по футболу, сообщает 3 мая пресс-служба французской федерации футбола.

Инцидент произошел в матче 34-го тур чемпионата Франции по футболу, состоявшемуся 26 апреля 2019 года, 22-летний футболист был на 73-й минуте удален с поля, после того как ему показали красную карточку.

Йованович в текущем сезоне сыграл за клуб в 13 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. В сезоне 2016/17 игрок выступал в составе санкт-петербургской команды «Зенит».

Отметим, матч 34-го тура между клубами «Лион» и «Бордо» закончился со счетом 3:2 в пользу «Лиона».

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Футбол
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