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Бывший тренер Шараповой вошёл в тренерский штаб Слоан Стивенс

Спорт

Грёнефельд был тренером Марии Шараповой с 2013 по 2018 год

Вашингтон, 3 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой Свен Грёнефельд вошёл в тренерский штаб американки Слоан Стивенс. Об этом Стивенс сообщила на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать в команду, Свен. Надеюсь, вы любите бобы и индийскую еду», — написала Стивенс.

Отметим, что Стивенс ранее работала с американским тренером Камау Мюрреем, под руководством которого выиграла Открытый чемпионат США 2017 года и вышла финал Rolland Garros 2018 года.

Добавим, что Свен Грёнефельд был тренером Марии Шараповой с 2013 по 2018 год. Под его руководством российская теннисистка выиграла Rolland Garros в 2014 году, а также турниры в Пекине, Мадриде, Штутгарте, Риме, Брисбене и Тяньцзине.

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