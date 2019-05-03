Дедюнов о контракте с «Авангардом»: моя цель – быть полезным на поле

Омск, , 10:18 — REGNUM Форвард Павел Дедюнов, подписавший контракт с омским хоккейным клубом «Авангард», дал свой комментарий по поводу того, как он видит свое участие в игре команды. Его слова приводит 3 мая официальный сайт «Авангарда».

По словам хоккеиста, о том, что «Авангард» хочет получить его в свой состав, он узнал от своего агента через какое-то время после окончания регулярного чемпионата КХЛ. Тогда хоккеист сразу решил, что он хочет играть за омский клуб.

«Моя цель — быть полезным на поле, за пределами площадки быть хорошим другом, стать неотъемлемой частью большой семьи», — заявил игрок, добавив, что финальной точкой должен стать кубок Гагарина, выигранной командой с его участием.

Также Дедюнов отметил, что во время игр с «Авангардом» в регулярном чемпионате ему запомнился быстрый хоккей команды, свой почерк и сплоченность и дисциплина.

«Неудивительно, что в итоге клуб вышел в финал Кубка Гагарина», — заключил хоккеист.

Отметим, до прихода в омский клуб Павел Дедюнов играл за хабаровскую команду «Амур» и в прошлом сезоне в ее составе набрал 21 (13 шайб + 8 результативных передач) очко.