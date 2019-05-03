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СМИ: «Реал» намерен объявить о покупке Азара сразу по окончании сезона

Спорт

В текущем сезоне Эден Азар сыграл за «Челси» в 35 матчах

СМИ: «Реал» намерен объявить о покупке Азара сразу по окончании сезона
Футбол и деньги

Мадрид, 3 мая 2019, 09:58 — REGNUM  Футбольный мадридский клуб «Реал» намеревается сообщить о трансфере бельгийского форварда лондонской команды «Челси» Эдена Азара сразу после окончания сезона в Английской Премьер-лиге, сообщает 33 мая издания Marca.

Согласно информации издания, объявление о покупке 28-летнего футболиста будет сделано именно по окончании сезона в АПЛ для того, чтобы лондонский клуб мог максимально сконцентрироваться на финале чемпионата. В настоящее время «Челси» борется за выход в финал Лиги Европы, а также за право участия в Лиге чемпионов.

Также сообщается, что, если «Челси» уступит в матче с командой «Айнтрахт» и не выйдет в финал Евролиги, о переходе Азара в «Реал» может быть объявлено уже 12 мая, в день заключительного тура в АПЛ. А в случае если команда выйдет в финал Еврокубка, который будет проведен 29 мая, «Реал» объявит о трансфере игрока в этот день.

Отметим, в текущем сезоне Эден Азар сыграл за «Челси» в 35 матчах и отметился в них 16 голами и 13 голевыми передачами.

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