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«Бока Хуниорс» выиграл Суперкубок Аргентины в серии пенальти

Спорт

6:5 в пользу «Бока Хуниорс» в серии послематчевых пенальти

«Бока Хуниорс» выиграл Суперкубок Аргентины в серии пенальти
Pablo Dodda
Болельщики «Бока Хуниорс»

Буэнос-Айрес, 3 мая 2019, 09:43 — REGNUM  Футбольный клуб «Бока Хуниорс» стал обладателем Суперкубка Аргентины, обыграв команду «Росарио Сентраль».

Основное время встречи не выявило победителя и закончилось со счетом 0:0. В серии же послематчевых пенальти удачливее оказались игроки «Бока Хуниорс», которые выиграли в них со счетом 6:5.

Этот трофей стал 27-м для форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса в карьере, и он второй самый титулованный аргентинский футболист. Первым является форвард испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, на счету которого 35 титулов.

Отметим, это первый Суперкубок Аргентины для «Бока Хуниорс». Трофей разыгрывается с сезона 2012/13 и за семь лет семь раз выигрывался разными клубами.

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