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Роналду не исключил возможности стать тренером после завершения карьеры

Спорт

Сейчас Роналду играет за «Ювентус»

Роналду не исключил возможности стать тренером после завершения карьеры
Oleg Dubyna
Криштиану Роналду

Турин, Италия, 3 мая 2019, 09:27 — REGNUM  Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что в будущем может стать тренером. Об этом сообщает AS.

«Что касается возможной карьеры тренера, то я не исключаю такого варианта», — сказал Роналду.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала», за который играл с 2009 года. За свою карьеру он становился чемпионом Англии, Испании и Италии, пять раз выиграл Лигу чемпионов и пять раз получал «Золотой мяч».

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