Защитник «Милана» Кальдара может выбыть из состава на полгода

Милан, Италия, , 09:34 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Милан» Маттиа Кальдара может выбыть из состава команды на ближайшие полгода, сообщает 3 мая La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации издания, 24-летний футболист в результате неудачного рывка на тренировке серьезно травмировал колено и вынужден был покинуть игровое поле на костылях.

Позднее игроку проведут медицинское обследование, которое должно выявить насколько сильно повреждена нога.

При этом Кальдара уже пропустил большую часть нынешнего сезона, так как восстанавливался от другой травмы. Защитник сыграл всего в двух матчах — одном чемпионата Италии и одном Лиги чемпионов.

Отметим, Кальдара перешел в «Милан» летом 2018 года. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.