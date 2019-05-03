Хави заявил о завершении карьеры после окончания сезона

Барселона, Испания, , 09:06 — REGNUM Знаменитый испанский футболист Хави заявил, что завершит игровую карьеру после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает AS.

«Это мой последний сезон в качестве игрока», — сказал Хави.

Он также добавил, что в будущем планирует продолжить карьеру в качестве тренера.

Напомним, Хави является воспитанником «Барселоны». За основную команду клуба он выступал с 1998 по 2015 год, после чего перешёл в катарский клуб «Аль-Садд».

В составе «Барселоны» Хави стал восьмикратным чемпионов Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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