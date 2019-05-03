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«Металлург» продлил соглашения с защитниками Дроновым и Бирюковым

Спорт

Новые контракты между клубом и хоккеистами заключены до конца сезона 2020/21

Магнитогорск, Челябинская область, 3 мая 2019, 09:12 — REGNUM  Хоккейная команда «Металлург» из Магнитогорска продлила соглашения со своими защитниками Григорием Дроновым и Евгением Бирюковым, сообщает 3 мая официальный сайт «Металлурга».

Также сообщается, что новые контракты между клубом и хоккеистами заключены до конца сезона 2020/21.

21-летний Григорий Дронов по причине тяжелой травмы сыграл только 16 игр в минувшем сезоне регулярного чемпионата и набрал в них 5 (2 шайбы + 3 результативные передачи) очков. Также он показал коэффициент полезности «+3» и набрал 18 минут штрафа. В четырех матчах плей-офф отметился одной результативной передачей.

33-летний Евгений Бирюков в прошедшем сезоне сыграл в регулярном чемпионате в 57 играх и смог в них набрать 10 (2 шайбы + 8 результативных передач) очков при коэффициенте полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени. В шести играх плей-офф не отметился результативными действиями.

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