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Трамп наградит гольфиста Вудса президентской медалью Свободы

Спорт

Президент вручит награду спортсмену 6 мая в Розовом саду Белого дома

Вашингтон, 3 мая 2019, 09:03 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп наградит американского гольфиста Тайгера Вудса президентской медалью Свободы, сообщает 3 мая ESPN US со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

По данным источника, Трамп вручит награду спортсмену 6 мая в Розовом саду Белого дома. Тайгер Вудс удостоен данной награды за внесение в культурную и общественную жизнь страны.

Ранее сам Дональд Трамп, являющийся заядлым игроком в гольф, уже объявил в своем Twitter о том, что Вудс будет награжден президентской медалью, после того как гольфист выиграл турнир «Мастерс» пятнадцатый раз в своей карьере.

Отметим, президентская медаль Свободы — это высшая американская награда, присуждаемая гражданским лицам.

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