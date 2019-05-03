СМИ: «Интер» интересуется форвардом «Монако» Фалькао

Рим, , 09:00 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» заинтересовался возможностью заключить контракт с колумбийским форвардом команды «Монако» Радамелем Фалькао, сообщает 3 мая Forzaitalianfootball.

Команда ищет нового нападающего с тех про, как длительные переговоры с аргентинским форвардом и капитаном команды Мауро Иккарди привели к тому, что возможно, по окончании сезона игрок будет продан. В этом случае ещё один аргентинец Лаутаро Мартинес остается единственным нападающим в команде.

При этом сам Радамель Фалькао ранее намекал на то, что он может уйти из «Монако», так как его нынешний контракт с клубом закончится в 2020 года. Этим и может воспользоваться руководство «Интера».

Отметим, в нынешнем сезоне Фалькао сыграл за «Монако» в 34 матчах и отметился в них 13 мячами и 2 голевыми передачами.