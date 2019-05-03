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«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккейный разгром

Денвер, США, 3 мая 2019, 08:35 — REGNUM  «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Натан Маккиннон и Колин Уилсон, а также защитник Эрик Джонсон.

Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут 5 мая.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

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