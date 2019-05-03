Трёх подростков в США задержали по подозрению в подготовке подрыва школы

Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Трое подростков в США задержаны полицией по подозрению в сговоре к подготовке взрыва в одной из школ штата Нью-Йорк. Об этом 2 мая сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

О возможной подготовке к взрыву в школе сообщил в правоохранительные органы представитель администрации образовательного учреждения, находящегося в штате Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд. Он заявил, что несколько школьников рассказали ему о разговоре трёх учеников, обсуждавших изготовление взрывного устройства. Разговор был услышан свидетелями в школьном автобусе.

В местах проживания всех трёх подозреваемых были проведены обыски. В квартире одного из 16-летних учеников была обнаружена книга, где подробно описывалось, как самостоятельно изготовить бомбу.

Подростки были задержаны полицией, расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в США бывшего военнослужащего, который подозревается в подготовке к совершению теракта. Мужчина был задержан в штате Калифорния при попытке найти единомышленников.

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