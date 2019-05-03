Фанаты «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси

Ливерпуль, Великобритания, , 08:27 — REGNUM Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Петиция создана на портале Change.org.

Создатели петиции потребовали от УЕФА дисквалифицировать Месси за удар по голове полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо. Подписи под петицией оставили почти 2500 человек.

Напомним, «Барселона» одержала победу на д"Ливерпулем» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счётом 3:0. Месси забил два гола.

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