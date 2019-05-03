Промоутер боксера Стивенсона: Адонис очень хорошо восстанавливается

Оттава, , 08:33 — REGNUM Промоутер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадца Адониса Стивенсона Ивон Мишель рассказал о том, что его подопечный очень хорошо восстанавливается после тяжелой травмы мозга. Его слова приводит 3 мая BoxingScene.

По словам Мишеля, он общался со Стивенсоном после травмы также, как и до неё.

Также, как рассказал промоутер, боксер идет по своему пути, очень хорошо питается и проводит дома уик-энды.

«Мне сказали, что ему ещё есть куда прогрессировать, но Стивенсон очень хорошо восстанавливается», — заявил Ивон Мишель, отметив, что это касается не только памяти, но и физического состояния Стивенсона.

«Он всё делает хорошо», — заключил промоутер.

Отметим, канадец Адонис Стивенсон досрочно проиграл бой украинцу Александру Гвоздику 1 декабря 2018 года, после чего был госпитализирован. Медики обнаружили у спортсмена кровоизлияние в мозг и ввели его в состояние искусственной комы.