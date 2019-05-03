СМИ: «Реал» попробует заполучить де Бека если не договорится с «МЮ» о Погба

Мадрид, , 08:11 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» может попытаться получить в свой состав хавбека амстердамской команды «Аякс» Донни ван де Бека, в случае если о трансфере хавбека Поля Погбы лондонской команды «Манчестер Юнайтед» ему не удастся договориться. Об это 3 мая пишет издание Marca.

По данным издания, Погба всё также является приоритетной летней трансферной целью «Реала».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что французский хавбек «МЮ» уже согласовал условия личного контракта с мадридцами и раскритиковал главного наставника «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера. При этом сам Сульшер заявил, что игрок останется в команде.

Потому на случай если трансфер с Погба не состоится, «Реал» рассматривает возможность приобретений у «Аякса» его защитника де Бека.

Отметим, в текущем сезоне Донни ван де Бек сыграл за клуб в 53 матчах и отметился в них 16 голами и 11 результативными передачами. Текущий контракт игрока с «Аяксом» действует до 2022 года.