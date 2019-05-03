«Барселона» сыграет с «Сельтой» вторым составом

Барселона, Испания, , 08:04 — REGNUM «Барселона» сыграет с «Сельтой» в 36-м туре чемпионата Испании вторым составом. Об этом Football Espana.

По информации издания, футболисты основного состава каталонского клуба будут готовиться к ответному матчу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Отмечается, что в преддверии матча с «Сельтой», который пройдёт 4 мая, в тренировочном занятии первой команды приняли участие молодые игроки клуба.

Напомним, ранее «Барселона» досрочно обеспечила себе звание чемпиона Испании по итогам сезона 2018/19. Каталонцы за три тура до завершения турнира стали недосягаемы для соперников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился разгромной победой испанского клуба со счётом 3:0. Ответная игра состоится 7 мая.

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