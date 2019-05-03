Рим, Италия, , 07:57 — REGNUM

Главный наставник итальянкой футбольной сборной Роберто Манчини раскритиковал итальянские клубы, которые требуют от своих главных тренеров немедленного результата, приведя в пример английские команды «Тотенхэм» и «Ливерпуль». Его слова 3 мая приводит Tutti Convocati.

«В Италии никому не хватает терпения», — заявил Манчини и посоветовал всем посмотреть на команды «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Тоттенхэм» Ммаурисио Почеттино.

По мнению специалиста, команды вышли в лидеры английского футбола, и их игра растет от сезона к сезону, несмотря на отсутствие трофеев.

Как считает главный наставник итальянской сборной, это происходит потому, что в Англии убеждены, что успех приходит со временем и потому там дают тренерам работать спокойно.

«В Италии Клоппа и Почеттино уже давно бы убили», — заключил Роберто Манчини.

Отметим, «Ливерпуль» находится на второй позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, отставая от лидера — «Манчестер Сити», на одно очко. «Тоттенхэм» — на третьей позиции. При этом оба клуба уступили в первых матчах полуфинала Лиги чемпионов.