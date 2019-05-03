Люсьен Фавр сохранит должность главного тренера дортмундской «Боруссии»

Дортмунд, Германия, , 07:50 — REGNUM Швейцарский специалист Люсьен Фавр останется на должности главного наставника футбольного дортмундского клуба «Боруссия» в следующем сезоне, сообщает 3 мая Bild.

Согласно данным издания, информацию о том, что сотрудничество 61-летнего Фавра с клубом будет продолжено подтвердил спортивный директор дортмундской команды Михаэль Цорк. При этом он отметил, что швейцарец продолжит работу в клубе и в случае если «Боруссия» не сможет выиграть в Бундеслиге.

Люсьен Фавр пришел на должность главного тренера дортмундской «Боруссии» в 2018 году. Текущий контракт специалиста с клубом рассчитан до 2020 года.

Отметим, в настоящее время дортмундский клуб с 69 очками находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидера, мюнхенской «Баварии», на два очка и все ещё сохраняя возможность выиграть турнир.