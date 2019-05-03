Почеттино призвал футболистов «Тоттенхэма» играть как Месси

Лондон, , 07:33 — REGNUM Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино призвал своих футболистов играть как Лионель Месси, чтобы пройти «Аякс» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

«У нас будет шанс встретиться в финале с «Барселоной», если мы будем играть как Месси», — сказал Почеттино.

По его словам, если футболисты «Тоттенхэма» покажут в матче с «Аяксом» такое же желание, как Месси в матче с «Ливерпулем», то у лондонского клуба будет шанс выйти в финал.

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Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» завершилась со счётом 1:0 в пользу голландского клуба. В другом полуфинале «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0 благодаря дублю Месси.

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