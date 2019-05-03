Обнародован состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019

Москва, , 07:50 — REGNUM Тренерский штаб юношеской российской футбольной сборной во главе с тренером Дмитрием Хомухой объявил состав команды, заявленный на юношеский чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет, сообщает 3 мая официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В итоговый список заявки юношеской сборной России вошли:

голкиперы: Александр Алексеев («Спартак» Москва) и Илья Купцов («Динамо» Москва),

защитники: Даниил Денисов (СШОР «Зенит»), Вадим Конюхов (ЦСКА), Никита Котин («Крылья Советов»), Богдан Логачев («Краснодар»), Александр Мухин и Лев Ушахин (оба — «Локомотив»),

хавбеки: Тигран Аванесян и Андрей Савинов (оба — ЦСКА), Игорь Воробьев и Даниил Шамкин (оба — «Зенит»), Степан Мельников и Аслан Муталиев (оба — «Спартак» Москва), Ислам-Бек Губжоков и Дмитрий Кратков (оба — «Краснодар»), и Иван Шмаков с Кириллом Щетининым (оба — «Локомотив»),

и нападающие Илья Голятов («Спартак») и Егор Шаповалов (ЦСКА).

Отметим, юношеский чемпионат мира по футболу пройде с 3 по 19 мая в Ирландии. Сборная России находится в группе С и в ней проведет игры с командами Исландии (4 мая), Португалии (7 мая) и Венгрии (10 мая). В четверть финал выдут команды, занявшие по итогам группового этапа первое и второе места в своей группе.