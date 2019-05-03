«Манчестер Сити» подпишет с Зинченко новый контракт

Манчестер, Великобритания, , 07:21 — REGNUM «Манчестер Сити» достиг соглашения о подписании нового контракта с полузащитником Александром Зинченко. Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что о подписании нового соглашения стороны в скором времени объявят официально. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года за €2 млн. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами.

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