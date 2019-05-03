Лондон, Великобритания, , 07:14 — REGNUM

Чешский голкипер лондонской футбольной команды Арсенал Петр Чех после первого матча его клуба с командой «Валенсия» в полуфинале Лиги Европы рассказал, что это его последняя домашняя игра в карьере. Его слова приводит 3 мая официальный сайт лондонской команды.

«Это была моя последняя домашняя еврокубковая игра, так что это немного странное чувство для меня», — рассказал Петр Чех.

Также он добавил, что он хотел бы, чтобы его команда победила в турнире, так как выигрыш в Лиге Европы перед окончанием карьеры — это его мечта.

«Благодаря моим товарищам по команде, это всё ещё реально», — заключил чешский голкипер «Арсенала».

Отметим, по окончании нынешнего сезона Петр Чех намерен завершить свою игровую карьеру.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лондонский «Арсенал» одержал победу над испанской «Валенсией» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счётом 3:1.