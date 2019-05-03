Сборная Финляндии обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура

Брно, Чехия, , 07:11 — REGNUM Сборная Финляндии обыграла команду Чехии в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе финской сборной шайбы забросили Сакари Маннинен, оформивший дубль, и Тони Раяла. У чешской команды отличились Филип Гронек и Радко Гудаш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла Швеции со счётом 4:6 в первом матче Еврохоккейтура. 4 мая состоится матч между командами России и Финляндии.

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