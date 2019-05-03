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Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4

Мюнхен, Германия, 3 мая 2019, 07:03 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Германии Филиппу Кольшрайберу в матче второго круга турнира в Мюнхене. Встреча, продолжавшаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Хачанов пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника три эйса, одна ошибка на подаче и два брейка.

В четвертьфинале Кольшрайбер сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

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