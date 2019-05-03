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Вихлянцева выбыла с турнира в Праге, проиграв Муховой

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6

Прага, 3 мая 2019, 06:56 — REGNUM  Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в четвертьфинале турнира в Праге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Вихлянцева один раз подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала три брейк-пойнта. На счету её соперницы четыре эйса, две ошибки на подаче и шесть брейков.

В четвертьфинале турнира Мухова сыграет с американской теннисисткой Бернардой Перой.

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