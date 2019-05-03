«Филадельфия» вышла вперёд в серии с «Торонто» в НБА

Филадельфия, США, , 06:51 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 116:95.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 33 очка.

Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии — 2:1. Следующий матч состоится 5 мая.

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) — 116:95 (32:29, 32:24, 25:28, 27:14).

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