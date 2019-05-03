Пятница, 3 Мая 2019 года
07:28:08 МСК

Гол Панарина не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Бостоном»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Колумбус, США, 3 мая 2019, 06:44 — REGNUM  «Бостон Брюинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Патрис Бержерон, ещё по голу забили Давид Пастрняк и Шон Курали. У «Коламбуса» единственную шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин.

Таким образом, «Бостон» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут 5 мая.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 1:4 (1:0, 0:0, 0:2).

Читайте также: Два очка Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сент-Луисом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить