Гол Панарина не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Бостоном»

Колумбус, США, , 06:44 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Патрис Бержерон, ещё по голу забили Давид Пастрняк и Шон Курали. У «Коламбуса» единственную шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин.

Таким образом, «Бостон» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут 5 мая.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 1:4 (1:0, 0:0, 0:2).

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