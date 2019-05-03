Волейболисты «Факела» выиграли у «Зенита» со счётом 3:2 — Фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM 2 мая волейболисты новоуренгойского «Факела» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги в пятисетовом поединке выиграли у питерского «Зенита» со счётом 3:2 (25:18, 25:17, 16:25, 17:25, 24:22).

Как сообщает «Championat.com», в регулярном чемпионате «Зенит» стал третьим, а волейболисты «Факела» — четвёртыми. Обе команды одержали по 19 побед и проиграли по 7 матчей. В полуфинальной серии представители новоуренгойского коллектива в двух матчах уступили казанскому «Зениту», а петербуржцы проиграли «Кузбассу»

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).

Счёт в серии — 0−1.

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