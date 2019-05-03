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Волейболисты «Факела» выиграли у «Зенита» со счётом 3:2 — Фоторепортаж

Спорт

В Санкт-Петербурге прошёл первый матч Чемпионата России в серии за 3-е место

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Волейболисты «Факела» выиграли у «Зенита» со счётом 3:2 — Фоторепортаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Санкт-Петербург, 3 мая 2019, 12:11 — REGNUM  2 мая волейболисты новоуренгойского «Факела» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги в пятисетовом поединке выиграли у питерского «Зенита» со счётом 3:2 (25:18, 25:17, 16:25, 17:25, 24:22).

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Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
7
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
17
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
12
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
21
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
29
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
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Команда поддержки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Команда поддержки

Как сообщает «Championat.com», в регулярном чемпионате «Зенит» стал третьим, а волейболисты «Факела» — четвёртыми. Обе команды одержали по 19 побед и проиграли по 7 матчей. В полуфинальной серии представители новоуренгойского коллектива в двух матчах уступили казанскому «Зениту», а петербуржцы проиграли «Кузбассу»

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Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
27
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
34
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
35
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
36
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
30
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
39
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).

Счёт в серии — 0−1.

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Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
45
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
41
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
16
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
47
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
26
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат России по волейболу. Матч плей-офф за 3-е место. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ФАКЕЛ (Новый Уренгой)

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

regnum author Андрей Пронин
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