Четверг, 2 Мая 2019 года
16:08:07 МСК

Клуб СКА официально объявил об уходе Николая Прохоркина

Спорт

«Спасибо, Коля!»

Санкт-Петербург, 2 мая 2019, 15:55 — REGNUM  Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА официально объявил об уходе своего нападающего Николая Прохоркина. Об этом 2 мая сообщается в официальном Twitter клуба.

«Спасибо, Коля!», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео с запечатленными на нем наиболее яркими игровыми моментами с участием Прохоркина в то время, когда он выступал в составе санкт-петербургского клуба.

Хоккеист перешел в Национальную хоккейную лигу и в ближайшем сезоне будет выступать в составе команды «Лос-Анджелес Кингз».

Отметим, в нынешнем сезоне Николай Прохоркин сыграл за клуб в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 41 (20 шайб + 21 результативная передача) очков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить