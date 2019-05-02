Клуб СКА официально объявил об уходе Николая Прохоркина

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА официально объявил об уходе своего нападающего Николая Прохоркина. Об этом 2 мая сообщается в официальном Twitter клуба.

«Спасибо, Коля!», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео с запечатленными на нем наиболее яркими игровыми моментами с участием Прохоркина в то время, когда он выступал в составе санкт-петербургского клуба.

Хоккеист перешел в Национальную хоккейную лигу и в ближайшем сезоне будет выступать в составе команды «Лос-Анджелес Кингз».

Отметим, в нынешнем сезоне Николай Прохоркин сыграл за клуб в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 41 (20 шайб + 21 результативная передача) очков.