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«Динамо» продлило контракт с нападающими Индрашисом и Шипачевым

Спорт

Сроки контрактов с хоккеистами объявят после 16 мая

Москва, 2 мая 2019, 14:51 — REGNUM  Хоккейный московский клуб «Динамо» продлили свое сотрудничество с форвардами Миксом Индрашисом (Латвия) и Вадимом Шипачевым, об этом сообщается 2 мая в официальной группе «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом в сообщении уточняется, что сроки заключенных с хоккеистами контрактов, будут объявлены после 16 мая.

Отметим, в минувшем сезоне 32-летний Вадим Шипачев смог установить общий рекорд по результативности за всю историю клуба, набрав в 72 играх в составе бело-голубых 76 (21 шайба +55 результативных передач) очков.

28-летний Микс Индрашис провел в прошедшем сезоне 66 матчей за клуб и смог в них набрать 36 (17 шайб +19 результативных передач) очков.

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