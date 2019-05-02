СМИ: катарские владельцы ПСЖ снизить его финансирование

Париж, , 14:29 — REGNUM Катарские владельцы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут снизить его финансирование для приобретения итальянской команды «Рома», сообщает 2 мая Le Parisien.

Согласно данным источника, руководство «ПСЖ» устало слышать постоянную критику в свой адрес и считает, что во Франции чересчур критикуют Катар, а местные футбольные власти не проявляют по отношению к ним должной благодарности.

Кроме этого, компания Qatar Sports Investment рассматривает уход из «ПСЖ» и уже сейчас ведет переговоры о покупке итальянской команды «Рома» или какого-нибудь клуба английского Чемпионшипа. Причем для последних предполагается снизить финансирование «ПСЖ».

Также катарцев не устраивают высокие французские налоги. Так за восемь лет владения клубом его руководством выплачено около 1 млрд евро налогов в казну Франции.

При этом источник считает, что будущему ПСЖ пока ничего не угрожает, однако долгосрочные вложения в клуб будут напрямую зависеть от ближайших спортивных результатов команды.

Отметим, катарская компания Qatar Sports Investment приобрела клуб «РСЖ» в 2011 году и за это время команда выиграла 21 титул, включая шесть чемпионских.