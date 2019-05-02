СМИ: «МЮ» намеревается купить хавбека Тилеманса

Лондон, , 14:03 — REGNUM Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, играющий на правах аренды в футбольном клубе «Монако», заинтересовал собою клуб Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» из Лондона, сообщает 2 мая The Sun.

По данным источника, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру 21-летнего бельгийца на тот случай, если команду покинет французский полузащитник «МЮ» Поль Погба.

Права на Юри Тилеманса принадлежат ещё одному клубу АПЛ «Лестер».

Отметим, в текущем сезоне футболист сыграл в 11 матчах АПЛ и отметился в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.