СМИ: «МЮ» намеревается купить хавбека Тилеманса

Лондон, 2 мая 2019, 14:03 — REGNUM Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, играющий на правах аренды в футбольном клубе «Монако», заинтересовал собою клуб Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» из Лондона, сообщает 2 мая The Sun.
По данным источника, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру 21-летнего бельгийца на тот случай, если команду покинет французский полузащитник «МЮ» Поль Погба.
Права на Юри Тилеманса принадлежат ещё одному клубу АПЛ «Лестер».
Отметим, в текущем сезоне футболист сыграл в 11 матчах АПЛ и отметился в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.