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СМИ: «МЮ» намеревается купить хавбека Тилеманса

Спорт

Руководство клуба хочет таким образом найти замену Полю Погбе, в случае если француз покинет клуб

СМИ: «МЮ» намеревается купить хавбека Тилеманса
Paul
Маскот футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Красный Фред

Лондон, 2 мая 2019, 14:03 — REGNUM  Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, играющий на правах аренды в футбольном клубе «Монако», заинтересовал собою клуб Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» из Лондона, сообщает 2 мая The Sun.

По данным источника, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру 21-летнего бельгийца на тот случай, если команду покинет французский полузащитник «МЮ» Поль Погба.

Права на Юри Тилеманса принадлежат ещё одному клубу АПЛ «Лестер».

Отметим, в текущем сезоне футболист сыграл в 11 матчах АПЛ и отметился в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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