Перрон об инциденте с Бишопом: я просто тянулся клюшкой

Даллас, США, , 13:49 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон считает, то он не ударял клюшкой голкипера команды «Даллас Старз» Бена Бишопа в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ между двумя командами, его слова с комментарием по поводу произошедшего приводит 2 мая The Athletic.

«Я просто тянулся клюшкой, пытаясь помешать ему играть. Даже не знаю, он большой парень», — заявил Перрон.

Дэвид Перрон проявил неспортивное поведение в четвертом матче второго раунда серии плей-офф НХЛ, умышленно ударив голкипера команды-соперника на 40-й минуте игры. При этом главные арбитры матча Вес Макколи и Брайан Почмара не усмотрели в его действиях нарушения правил.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче второй серии плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона со счетом 4:2.