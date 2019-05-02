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Перрон об инциденте с Бишопом: я просто тянулся клюшкой

Спорт

Инцидент произошел во время матча второго раунда плей-офф НХЛ

Даллас, США, 2 мая 2019, 13:49 — REGNUM  Нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон считает, то он не ударял клюшкой голкипера команды «Даллас Старз» Бена Бишопа в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ между двумя командами, его слова с комментарием по поводу произошедшего приводит 2 мая The Athletic.

«Я просто тянулся клюшкой, пытаясь помешать ему играть. Даже не знаю, он большой парень», — заявил Перрон.

Дэвид Перрон проявил неспортивное поведение в четвертом матче второго раунда серии плей-офф НХЛ, умышленно ударив голкипера команды-соперника на 40-й минуте игры. При этом главные арбитры матча Вес Макколи и Брайан Почмара не усмотрели в его действиях нарушения правил.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче второй серии плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона со счетом 4:2.

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