Фернандо Алонсо не исключил возвращения в «Формулу 1»

Мадрид, , 13:28 — REGNUM Двукратный чемпион мира в «Формуле 1» Фернандо Алонсо не исключил своего возвращения в «королевские» автогонки. Об этом сообщает Marca.

«Возможно, мне стоит вернуться в Формулу-1, но будущее может быть связано с любой серией», — сказал Алонсо.

По его словам, в 2020 году у него будет возможность решить, где продолжить карьеру — в Формуле 1, «Индикаре» или какой-либо другой серии.

Напомним, Алонсо покинул «королевские автогонки» после сезона 2017 года. В 2018 году он стал победителем гонки на выносливость «24 часа Дейтоны».

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