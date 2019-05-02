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Дом хавбека «Барселоны» Рамоса ограбили пока он был на матче с «Ливерпулем»

Спорт

Грабители неожиданно встретили в доме сестру футболиста

Барселона, Испания, 2 мая 2019, 13:50 — REGNUM  Дом бразильского полузащитника футбольного клуба «Барселона» Артуро Рамоса был ограблен в то время как он находился на игре с английской командой «Ливерпуль» в матче полуфинала Лиги чемпионов, сообщает 2 мая AS со ссылкой на Cadena SER.

По данным источника, воры, проникшие во время матча в дом, были уверены, что дом будет пустовать в это время, однако неожиданно для себя встретили в нем сестру футболиста. Девушка пыталась остановить преступников, но последние начали ей угрожать и похитили часы футболиста. Сестра Рамоса не пострадала во время происшествия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» закончился победой каталонской команды со счетом 1:0.

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Футбол
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