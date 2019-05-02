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«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги Европы

Спорт

Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая

Франкфурт-на-Майне, Германия, 2 мая 2019, 12:33 — REGNUM  Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая.

В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику». В первом матче португальский клуб победил со счётом 4:2, в ответном «Айнтрахт» был сильнее — 2:0. Немецкий клуб прошёл в полуфинал турнира благодаря голам в выездном матче.

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«Челси» одержал победы в двух матчах над пражской «Славией» — 1:0 и 4:3.

Отметим, что ранее «Айнтрахт» и «Челси» ни разу не играли между собой.

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