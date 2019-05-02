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Португальский клуб интересуется защитником «Зенита-2» Артемом Вяткиным

Спорт

Представители португальской команды просматривали игрока на одном из матчей ФНЛ

Санкт-Петербург, 2 мая 2019, 12:45 — REGNUM  Португальский футбольный клуб «Жил Висенте», который со следующего сезона станет играть в высшей лиге страны, заинтересовался капитаном санкт-петербургской команды «Зенит-2» защитником Артемом Вяткиным, сообщает 2 мая Sport24.

Также сообщается, что представители «Жил Висенте» приезжали для просмотра игрока на один из матчей футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Отметим, 23-летний Артем Вяткин вернулся в состав «Зенита-2» из финской команды «Лахти» в феврале 2019 года. Футболист сыграл за клуб в семи матчах текущего сезона и за это время отметился одним голом и один раз был удален с поля.

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Футбол
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