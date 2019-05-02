«Авангард» заключил соглашение с экс-нападающим «Автомобилиста» Грачевым

Омск, , 12:21 — REGNUM Хоккейный омский клуб «Авангард» заключил контракт с бывшим нападающим екатеринбургской команды «Автомобилист» Евгением Грачевым, сообщает 2 мая официальный сайт омской команды.

«Мы продолжаем укреплять линию нападения габаритными игроками», — приводит официальный сайт команды слова директора «Авангарда» Максима Сушинского по поводу заключения контракта с бывшим игроком «Автомобилиста».

Также, по словам Сушинского, Грачев отличная кандидатура на место крайнего или центрального нападающего в одном из атакующих звеньев, так как может бороться на пятаке, продавив защитников на скорости.

Кроме этого, как отметил директор «Авангарда», опыт выступления Грачева в североамериканских лигах поспособствует его более быстрой адаптации к требованиям тренерского штаба команды.

Соглашение хоккеиста с клубом заключено сроком на два сезона.

Отметим, в прошедшем сезоне Евгений Грачев сыграл за «Автомобилист» в 48 матчах и набрал в них 11 (5 шайб + 6 результативных передач) очков.