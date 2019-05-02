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«Челси» представил новый комплект домашней формы на сезон 2019/20

Спорт

Форма выполнена в традиционном для клуба синем цвете

«Челси» представил новый комплект домашней формы на сезон 2019/20
Иллюстрация: Www.chelseafc.com
Новая форма «Челси»

Лондон, 2 мая 2019, 11:50 — REGNUM  Лондонский «Челси» представил новый комплект домашней игровой формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба.

Форма выполнена в традиционном для клуба синем цвете. При этом на ней присутствует выполненный в тёмном цвете узор с фрагментами домашнего стадиона клуба «Стэмфорд Бридж».

Напомним, на сегодняшний день «Челси» после 36 туров идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 68 очков.

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